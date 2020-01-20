ОП возьмет на общественный контроль расследование трагедии в Перми

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации возьмет на контроль ход расследования трагедии в пермском мини-отеле, сообщила РИА Новости председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Прорыв трубы в мини-гостинице "Карамель" произошёл в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
Вчера, 12:01Сказано в эфире"Узкий коридор, комнаты небольшие". Очевидец о мини-отеле в ПермиПри прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли не менее пяти человек, еще трое получили ожоги. Очевидец Ирина, которая хотела устроиться в мини-гостиницу администратором, рассказала радио Sputnik об обстановке внутри заведения.
"Мы возьмем на общественный контроль ход расследования трагедии в пермском мини-отеле. Крайне важно, чтобы оно прошло максимально качественно и открыто, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание", - сказала Сутормина.
Член ОП РФ также отметила, что все данные о причинах должны быть "обязательно обнародованы, чтобы сделать соответствующие выводы, чтобы предупредить подобные катастрофы в будущем".
"От имени Комиссии мы выражаем соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавила Сутормина.