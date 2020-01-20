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ОП возьмет на общественный контроль расследование трагедии в Перми
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РИА Новости

ОП возьмет на общественный контроль расследование трагедии в Перми

12:48 20.01.2020 (обновлено: 15:35 20.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации возьмет на контроль ход расследования трагедии в пермском мини-отеле, сообщила РИА Новости председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Прорыв трубы в мини-гостинице "Карамель" произошёл в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вчера, 12:01Сказано в эфире
"Узкий коридор, комнаты небольшие". Очевидец о мини-отеле в ПермиПри прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли не менее пяти человек, еще трое получили ожоги. Очевидец Ирина, которая хотела устроиться в мини-гостиницу администратором, рассказала радио Sputnik об обстановке внутри заведения.
"Мы возьмем на общественный контроль ход расследования трагедии в пермском мини-отеле. Крайне важно, чтобы оно прошло максимально качественно и открыто, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание", - сказала Сутормина.
Член ОП РФ также отметила, что все данные о причинах должны быть "обязательно обнародованы, чтобы сделать соответствующие выводы, чтобы предупредить подобные катастрофы в будущем".
"От имени Комиссии мы выражаем соболезнования родным погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления", - добавила Сутормина.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеОбщественная палата РФПермьПроисшествия
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