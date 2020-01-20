ОП возьмет на общественный контроль расследование трагедии в Перми

"Узкий коридор, комнаты небольшие". Очевидец о мини-отеле в Перми При прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли не менее пяти человек, еще трое получили ожоги. Очевидец Ирина, которая хотела устроиться в мини-гостиницу администратором, рассказала радио Sputnik об обстановке внутри заведения.