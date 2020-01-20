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Политолог отметил трудности в реализации итогов конференции по Ливии
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РИА Новости

Политолог отметил трудности в реализации итогов конференции по Ливии

12:45 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Прошедшая в Берлине конференция является началом процесса дипломатического урегулирования конфликта в Ливии, однако невозможность проведения прямых переговоров между конфликтующими сторонами может помешать реализации итогов встречи в Берлине, сказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) У Ихун.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Эта встреча лидеров - лишь начало политического процесса, необходимо найти проект политического урегулирования конфликта в Ливии. Однако то, что представители двух сторон Ливии не смогли провести прямую встречу, бросает тень на реализацию соглашения", - считает эксперт.
По мнению китайского аналитика, Ливия уже стала "ареной по преследованию своих интересов внешними силами, что еще более осложнило внутренний конфликт".
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"Именно это побудило (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель созвать лидеров многих государств на конференцию в Берлине", - добавил У Ихун.
Он напомнил, что на прошлой неделе попытка президентов России и Турции провести встречу Хафтара и Сарраджа в Москве также не увенчалась успехом.
"Это связано с тем, что помимо России у Хафтара есть много других важных сторонников, самый главный из которых - наследный принц Абу-Даби. Кроме того, у ЕС в ливийском вопросе тоже очень разнообразные интересы. Франция поддерживает Хафтара, а Италия и большинство других стран ЕС – Сарраджа", - отметил эксперт.
Он пояснил, что разногласия Италии и Франции в ливийском вопросе в значительной степени обусловлены экономическими мотивами, потому что итальянская транснациональная корпорация Eni является крупнейшим зарубежным производителем нефти и природного газа Ливии, занимая почти половину рынка страны.
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Кроме того, Eni принадлежит половина акций единственного газопровода Ливии Greenstream, по которому природный газ транспортируется в Сицилию. Тем временем, его главный конкурент компания Total недавно приобрела долю в нефтяном месторождении Waha вблизи города Сирт, добавил эксперт.
"Если ситуация выйдет из под контроля, то это создаст различные вызовы для Европы, в первую очередь в энергетической сфере", - полагает У Ихун.
Говоря о позиции китайской стороны, эксперт отметил, что участие члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорит о том, что Пекин придает крайне важное значение политическому урегулированию конфликта, и полагает военное вмешательство извне лишь усугубит ситуацию
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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