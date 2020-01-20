Политолог отметил трудности в реализации итогов конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Прошедшая в Берлине Прошедшая в Берлине конференция является началом процесса дипломатического урегулирования конфликта в Ливии , однако невозможность проведения прямых переговоров между конфликтующими сторонами может помешать реализации итогов встречи в Берлине, сказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) У Ихун.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Эта встреча лидеров - лишь начало политического процесса, необходимо найти проект политического урегулирования конфликта в Ливии. Однако то, что представители двух сторон Ливии не смогли провести прямую встречу, бросает тень на реализацию соглашения", - считает эксперт.

По мнению китайского аналитика, Ливия уже стала "ареной по преследованию своих интересов внешними силами, что еще более осложнило внутренний конфликт".

"Именно это побудило (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель созвать лидеров многих государств на конференцию в Берлине", - добавил У Ихун.

Он напомнил, что на прошлой неделе попытка президентов России и Турции провести встречу Хафтара и Сарраджа в Москве также не увенчалась успехом.

"Это связано с тем, что помимо России у Хафтара есть много других важных сторонников, самый главный из которых - наследный принц Абу-Даби. Кроме того, у ЕС в ливийском вопросе тоже очень разнообразные интересы. Франция поддерживает Хафтара, а Италия и большинство других стран ЕС – Сарраджа", - отметил эксперт.

Он пояснил, что разногласия Италии и Франции в ливийском вопросе в значительной степени обусловлены экономическими мотивами, потому что итальянская транснациональная корпорация Eni является крупнейшим зарубежным производителем нефти и природного газа Ливии, занимая почти половину рынка страны.

Кроме того, Eni принадлежит половина акций единственного газопровода Ливии Greenstream, по которому природный газ транспортируется в Сицилию. Тем временем, его главный конкурент компания Total недавно приобрела долю в нефтяном месторождении Waha вблизи города Сирт, добавил эксперт.

"Если ситуация выйдет из под контроля, то это создаст различные вызовы для Европы, в первую очередь в энергетической сфере", - полагает У Ихун.

Говоря о позиции китайской стороны, эксперт отметил, что участие члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорит о том, что Пекин придает крайне важное значение политическому урегулированию конфликта, и полагает военное вмешательство извне лишь усугубит ситуацию