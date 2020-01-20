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В пекинской больнице мужчина с кухонным ножом напал на людей
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РИА Новости

В пекинской больнице мужчина с кухонным ножом напал на людей

12:37 20.01.2020
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники полиции Китая
Сотрудники полиции Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники полиции Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей в пекинской больнице, пострадали четыре человека, говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел днем в больнице Чаоян в центре Пекина. Мужчина с кухонным ножом напал на людей, после чего скрылся с места преступления.
Прибывшие на место сотрудники полиции вскоре задержали 36-летнего подозреваемого.
В результате нападения пострадали три человека из медперсонала и один посетитель, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.
О мотивах нападавшего пока не сообщается.
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