Липецкая школьница, которую искали 11 дней, хотела быть свободной

ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетняя липецкая школьница, которую нашли после 11 дней поисков, хотела быть свободной и вести независимую жизнь, сообщил в понедельник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, 8 января 2020 года школьница покинула липецкий центр помощи детям и бесследно исчезла. Было возбуждено дело об убийстве. Вечером 19 января следствие объявило, что девочка, которая ранее неоднократно пропадала на длительное время и не давала о себе знать, нашлась.
"Скорее всего, девочка ушла из-за нежелания находиться в этом центре, желания быть свободной, вести независимую жизнь, ни от кого не зависеть. Она хотела скрыться и желала, чтобы забыли о ней", - сказал представитель СУСК.
При этом, по его словам, школьница выходила в соцсети и вела переписку.
Со школьницей работают следователи. Выясняется, совершались ли в отношении ее противоправные действия.
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