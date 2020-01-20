Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T12:33+0300
https://ria.ru/20200120/1563625532.html
Липецкая школьница, которую искали 11 дней, хотела быть свободной
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Липецкая школьница, которую искали 11 дней, хотела быть свободной

12:33 20.01.2020
1339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетняя липецкая школьница, которую нашли после 11 дней поисков, хотела быть свободной и вести независимую жизнь, сообщил в понедельник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, 8 января 2020 года школьница покинула липецкий центр помощи детям и бесследно исчезла. Было возбуждено дело об убийстве. Вечером 19 января следствие объявило, что девочка, которая ранее неоднократно пропадала на длительное время и не давала о себе знать, нашлась.
"Скорее всего, девочка ушла из-за нежелания находиться в этом центре, желания быть свободной, вести независимую жизнь, ни от кого не зависеть. Она хотела скрыться и желала, чтобы забыли о ней", - сказал представитель СУСК.
При этом, по его словам, школьница выходила в соцсети и вела переписку.
Со школьницей работают следователи. Выясняется, совершались ли в отношении ее противоправные действия.
Автомобиль Следственного комитета России
9 января, 21:28
Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе
2524127
Обсудить 0
Липецкая областьЛипецкРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
Шахтеры на руднике Таймырский
Ростехнадзор установил причины гибели рабочих на руднике "Таймырский"
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Бездомные псы
СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Полиция
В Волгоградской области подростки до смерти избили бездомного
Дверь зала судебных заседаний
Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Сотрудник полиции на Украине
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Роберт Дауни-младший в фильме Железный человек 3(2013)
Дауни-младший прокомментировал слухи о появлении в "Черной вдове"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния