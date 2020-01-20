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СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника
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РИА Новости

СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника

12:32 20.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные псы
Бездомные псы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Бездомные псы. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. СК в Якутии организовал доследственную проверку после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика, который возвращался из школы домой, сообщается на сайте регионального СУ СК.
Сообщение о нападении животных в Ленске поступило в следственный отдел днем 20 января. Сообщается, что на восьмилетнего мальчика по пути из школы набросилась стая собак, в которой было 12-15 животных. Проезжавший мимо водитель разогнал стаю и отвез мальчика в больницу.
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"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника", - говорится в сообщении.
Медики констатировали у мальчика множественные укусы рук, ног, лица. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
Следователи оценят работу должностных лиц муниципалитета Ленска, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.
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Следственный комитет РФЯкутияПроисшествия
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