СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника

Сообщение о нападении животных в Ленске поступило в следственный отдел днем 20 января. Сообщается, что на восьмилетнего мальчика по пути из школы набросилась стая собак, в которой было 12-15 животных. Проезжавший мимо водитель разогнал стаю и отвез мальчика в больницу.