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2020-01-20T12:28+0300
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Комитет ГД не поддержал проект об увеличении вычетов по НДФЛ на детей
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал проект об увеличении вычетов по НДФЛ на детей

12:28 20.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об увеличении ежемесячного размера стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, предоставляемых гражданам, на обеспечении которых находится ребенок.
Реализация законопроекта, во-первых, приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов, а во-вторых, "адресная помощь более эффективна, чем налоговые вычеты", заявил на заседании бюджетного комитета зампред комитета Леонид Симановский.
Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, размер вычета, предоставляемого родителям, в том числе приемным, усыновителям, опекунам и попечителям, увеличивает с 1,4 до 2,5 тысяч рублей на первого или второго ребенка, с 3 до 4,5 тысяч рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.
Размер вычета, предоставляемого родителям и усыновителям на каждого ребенка-инвалида, увеличивается с 12 до 12,5 тысяч рублей, опекунам, попечителям, приемным родителям - с 6 до 8 тысяч рублей. Кроме того, уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, при превышении которой налоговый вычет не применяется, повышается с 350 до 400 тысяч рублей.
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Правительство РФ также не поддерживает законопроект, поскольку его реализация может привести к возникновению выпадающих доходов региональных бюджетов и необходимости их компенсации из федерального бюджета, а ее источники не указаны. По оценке его разработчиков, максимальная расчетная сумма, на которую сократится поступление НДФЛ в бюджеты субъектов РФ может составить 30,68 миллиарда рублей.
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Леонид СимановскийГосдума РФРоссияЭкономика
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