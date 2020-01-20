Комитет ГД не поддержал проект об увеличении вычетов по НДФЛ на детей

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, размер вычета, предоставляемого родителям, в том числе приемным, усыновителям, опекунам и попечителям, увеличивает с 1,4 до 2,5 тысяч рублей на первого или второго ребенка, с 3 до 4,5 тысяч рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.