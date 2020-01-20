В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
"Прокуратура совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ проводит ряд обысков с целью найти дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, обыски проводят в рамках спецоперации с целью пресечь деятельность преступной организации, занимавшейся поджогами
"Сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт в отношении этого человека уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации", - отмечается в сообщении.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен залога (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.
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