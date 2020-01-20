Количество поездов по мосту в Крым будет расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Интенсивность движения поездов по мосту через Интенсивность движения поездов по мосту через Керченский пролив будет увеличиваться с поэтапным расширением географии маршрутов компанией-перевозчиком, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком", - говорится в сообщении.