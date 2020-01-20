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Количество поездов по мосту в Крым будет расти
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РИА Новости

Количество поездов по мосту в Крым будет расти

12:25 20.01.2020 (обновлено: 12:26 20.01.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Интенсивность движения поездов по мосту через Керченский пролив будет увеличиваться с поэтапным расширением географии маршрутов компанией-перевозчиком, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
15 января, 21:00
Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день
"Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком", - говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.
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