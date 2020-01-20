Количество поездов по мосту в Крым будет расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Интенсивность движения поездов по мосту через Керченский пролив будет увеличиваться с поэтапным расширением географии маршрутов компанией-перевозчиком, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
"Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком", - говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.