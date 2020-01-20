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Туризм
2020-01-20T12:36+0300
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Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
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РИА Новости

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

12:36 20.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты как по международным, так и по внутренним направлениям с вылетом в первом полугодии 2020 года в среднем снизились на 15-20 процентов, сообщили РИА Новости в Biletix.
"Средний чек на авиабилеты туда-обратно, забронированные в период с первого по 15 января с вылетом в первом полугодии 2020 года, существенно снизился как по внутренним, так и по международным направлениям. Этот показатель по России сократился на 19,5 процентов, с 7307 до 5883 рублей, за границу — на 15 процентов, с 19 601 до 16 742 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили аналитики турсервиса.
По их данным, внутри страны больше всего (на 45 процентов) подешевели перелеты по маршруту Санкт-Петербург–Калининград, Оренбург–Москва (-44 процента) и Москва–Минеральные Воды (-41 процент).
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.
Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.
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