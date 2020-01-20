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https://ria.ru/20200120/1563624857.html
Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах
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РИА Новости

Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах

12:18 20.01.2020
10955
© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
© AP Photo / Bullit Marquez
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможно крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах в ближайшее время, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).
Ранее сообщалось о закрытии 14 городов филиппинской провинции Батангас для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль. Всем людям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, было запрещено возвращаться в свои дома.
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
14 января, 10:48
Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил двухкилометровый столб пепла
Как сообщает телеканал, в последние дни вулкан внешне выглядел спокойным, присутствовал лишь устойчивый выброс пара и редкие слабые извержения, приводящие к образованию столбов пепла высотой от 100 до 500 метров. Тем не менее подземная активность сохраняется.
По данным Сейсмической сети Филиппин (PSN), с 12 января было зарегистрировано 714 вулканических землетрясений вблизи вулкана Тааль. Это свидетельствует о кипении вод на острове, что способно повлечь за собой паровые извержения.
Частые вулканические землетрясения и повышение уровня двуокиси серы указывают на движение магмы, что говорит о вероятности извержения.
"Там определенно поднимается магма", - заявил руководитель Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум.
Движение магмы также привело к вулканическому поднятию, спровоцировав трещины и разломы на земле.
12 января вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bogie Calupitan

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

Молния во время извержения вулкана Таал недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
© REUTERS / Eloisa Lopez

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

Эвакуация жителей Батангаса в Филиппинах. 13 января 2020
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© Ted Aljibe

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
© AP Photo / Aaron Favila

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

Пепел от извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

Петух покрытый пеплом от извержения вулкана Таал в провинции Кавит, Филиппины. 13 января 2020
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Jogs Danao

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
© AP Photo / Aaron Favila

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
© REUTERS / Eloisa Lopez

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bullit Marquez

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Aaron Favila

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
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Вулкан ТаальФилиппиныВ мире
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