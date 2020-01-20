Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

© AP Photo / Bullit Marquez Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможно крупное извержение Возможно крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах в ближайшее время, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

Ранее сообщалось о закрытии 14 городов филиппинской провинции Батангас для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль. Всем людям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, было запрещено возвращаться в свои дома.

Как сообщает телеканал, в последние дни вулкан внешне выглядел спокойным, присутствовал лишь устойчивый выброс пара и редкие слабые извержения, приводящие к образованию столбов пепла высотой от 100 до 500 метров. Тем не менее подземная активность сохраняется.

По данным Сейсмической сети Филиппин (PSN), с 12 января было зарегистрировано 714 вулканических землетрясений вблизи вулкана Тааль. Это свидетельствует о кипении вод на острове, что способно повлечь за собой паровые извержения.

Частые вулканические землетрясения и повышение уровня двуокиси серы указывают на движение магмы, что говорит о вероятности извержения.

"Там определенно поднимается магма", - заявил руководитель Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум.

Движение магмы также привело к вулканическому поднятию, спровоцировав трещины и разломы на земле.

12 января вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.