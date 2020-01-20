МВД создало сайт для оперативных новостей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД России открыло сайт для публикации оперативной информации, сообщил в понедельник журналистам и.о. главы ведомства Владимир Колокольцев.
"Запущен сетевой ресурс "МВД медиа", еще одно официальное средство массовой информации министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики", - сказал Колокольцев.
По его словам, портал станет первым ресурсом полиции, ориентированным исключительно на мультимедийный контент.
Сайт создан на базе ФКУ "Объединённая редакция МВД России", добавил он.
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