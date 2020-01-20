По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Сто пассажирских поездов прошли с момента открытия железнодорожной части Сто пассажирских поездов прошли с момента открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив , перевезено 85 тысяч пассажиров, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл в Севастополь 25 декабря, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"Сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Пик пассажиропотока пришелся на 3 января, когда по мосту проехали 2,8 тысячи человек.

"Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23.10 по мск", - подчеркнули в инфоцентре.