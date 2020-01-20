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По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
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РИА Новости

По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов

12:10 20.01.2020 (обновлено: 12:20 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Сто пассажирских поездов прошли с момента открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив, перевезено 85 тысяч пассажиров, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл в Севастополь 25 декабря, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
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"Сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Пик пассажиропотока пришелся на 3 января, когда по мосту проехали 2,8 тысячи человек.
"Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23.10 по мск", - подчеркнули в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день, 16 мая.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
25 декабря 2019, 04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
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ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостВладимир ПутинКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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