Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва в курсе назначения нового министра иностранных дел КНДР, но пока контактов с ним не запланировано, сказал журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.
"Да, назначен новый министр иностранных дел, нам известно", - сказал Моргулов.
Отвечая на вопрос, запланированы ли какие-то контакты с новым министром КНДР, Моргулов отметил, что "пока не планируются".