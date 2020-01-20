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Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
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РИА Новости

Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР

12:07 20.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНебоскребы в Пхеньяне
Небоскребы в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва в курсе назначения нового министра иностранных дел КНДР, но пока контактов с ним не запланировано, сказал журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.
"Да, назначен новый министр иностранных дел, нам известно", - сказал Моргулов.
Отвечая на вопрос, запланированы ли какие-то контакты с новым министром КНДР, Моргулов отметил, что "пока не планируются".
Пхеньян
19 января, 22:42
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Ли Ён ХоМИД РФКНДРРоссияВ мире
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