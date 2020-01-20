Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва в курсе назначения нового министра иностранных дел Москва в курсе назначения нового министра иностранных дел КНДР , но пока контактов с ним не запланировано, сказал журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов

Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.

"Да, назначен новый министр иностранных дел, нам известно", - сказал Моргулов.