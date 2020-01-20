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Культура
2020-01-20T12:06+0300
https://ria.ru/20200120/1563624222.html
Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
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РИА Новости

Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

12:06 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников
Режиссер Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Режиссер Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", которые проходили в Москве и Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе кинокомпании Hype Film.
"Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" завершены", - говорится в сообщении.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
7 сентября 2019, 02:00
Биография Кирилла Серебренникова
Как уточнили в пресс-службе, оригинальный сценарий картины Серебренников написал по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", который стал литературной сенсацией последних лет и победителем многих книжных фестивалей. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев и другие.
Оператор проекта – Владислав Опельянц, художник-постановщик – Владислав Огай, художник по костюмам – Татьяна Долматовская. Фильм является международной копродукцией России, Франции, Германии и Швейцарии.
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КультураКирилл СеребренниковМоскваЕкатеринбург
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