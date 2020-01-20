Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

Как уточнили в пресс-службе, оригинальный сценарий картины Серебренников написал по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", который стал литературной сенсацией последних лет и победителем многих книжных фестивалей. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев и другие.