МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", которые проходили в Москве и Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе кинокомпании Hype Film.
"Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" завершены", - говорится в сообщении.
7 сентября 2019, 02:00Биография Кирилла Серебренникова
Как уточнили в пресс-службе, оригинальный сценарий картины Серебренников написал по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", который стал литературной сенсацией последних лет и победителем многих книжных фестивалей. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев и другие.
Оператор проекта – Владислав Опельянц, художник-постановщик – Владислав Огай, художник по костюмам – Татьяна Долматовская. Фильм является международной копродукцией России, Франции, Германии и Швейцарии.