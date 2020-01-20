Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T12:04+0300
https://ria.ru/20200120/1563624070.html
В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
https://cdn25.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_53e4587c6e426388c275e9972c23f5bb.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине

12:04 20.01.2020
538
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конференция по Ливии, состоявшаяся в Берлине, - важный сигнал мировому сообществу о безальтернативности политического урегулирования ситуации в стране, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер
Вчера, 10:58
Глава Мюнхенской конференции оценил итоги встречи по Ливии
"Участие в переговорах в Берлине представителей противоборствующих сторон - главы правительства национального единства Ливии Файеза Сарраджа и маршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара является дипломатической победой России. Для мировой общественности состоявшиеся переговоры являются важным сигналом безальтернативности политического урегулирования ситуации в Ливии", - заявил Железняк РИА Новости.
По его словам, ключевым фактором стабильности в Ливии должно стать сохранение суверенитета и территориальной целостности страны под эгидой ООН, как ранее заявляли главы России и Турции.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 10:58
Эксперт прокомментировала итоги конференции по Ливии в Берлине
"Создание военного комитета, цель которого - при содействии ООН добиваться устойчивого перемирия в Ливии, позволит запустить процесс обмена мнениями сторон конфликта и в дальнейшем способствовать полному прекращению кровопролития, восстановлению мирной жизни и выстраиванию правового государства. Важно, что все участники встречи пришли к единому мнению относительно соблюдения военного эмбарго", - подчеркнул депутат.
Он добавил, что Москва активно демонстрирует стремление способствовать разрядке напряженности в Ближневосточном регионе.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 10:18
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
600000
Обсудить 0
Халифа ХафтарГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякООНСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми. Стоп-кадр видео
Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода Дружба в районе деревни Романовка в Гомельской области
Белоруссия завершила ремонт на участке нефтепровода "Дружба"
Крымский мост через Керченский пролив
По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
Вадим Пристайко
Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания Совета безопасности РФ
Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния