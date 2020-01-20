В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конференция по Конференция по Ливии , состоявшаяся в Берлине , - важный сигнал мировому сообществу о безальтернативности политического урегулирования ситуации в стране, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Участие в переговорах в Берлине представителей противоборствующих сторон - главы правительства национального единства Ливии Файеза Сарраджа и маршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара является дипломатической победой России. Для мировой общественности состоявшиеся переговоры являются важным сигналом безальтернативности политического урегулирования ситуации в Ливии", - заявил Железняк РИА Новости.

По его словам, ключевым фактором стабильности в Ливии должно стать сохранение суверенитета и территориальной целостности страны под эгидой ООН, как ранее заявляли главы России и Турции.

"Создание военного комитета, цель которого - при содействии ООН добиваться устойчивого перемирия в Ливии, позволит запустить процесс обмена мнениями сторон конфликта и в дальнейшем способствовать полному прекращению кровопролития, восстановлению мирной жизни и выстраиванию правового государства. Важно, что все участники встречи пришли к единому мнению относительно соблюдения военного эмбарго", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Москва активно демонстрирует стремление способствовать разрядке напряженности в Ближневосточном регионе.