Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Формат участия Евросоюза в процессе урегулирования в Ливии станет яснее по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, заявил глава МИД Чехии Формат участия Евросоюза в процессе урегулирования в Ливии станет яснее по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"На конференции упоминался механизм мониторинга. На данный момент у нас нет более детальной информации. Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен быть готов более активно участвовать в урегулировании ситуации, проводить мониторинг осуществления договоренностей. Мы пока не знаем, будет ли это посредством отправки вооруженных сил, мониторинга, оружейного эмбарго или в качестве партнера по диалогу", - заявил глава МИД Чехии журналистам по прибытии на СМИД ЕС.

Отвечая на дополнительный вопрос о том, остается ли на столе вариант отправки миротворцев, Петршичек заявил, что не хочет спекулировать сейчас. "Сегодняшняя встреча предоставит больше информации", - добавил он.

В совместном заявлении главы Еврокомиссии и главы внешнеполитической службы ЕС после берлинской конференции указывалось, что Брюссель обязуется играть существенную роль в последующей деятельности по итогам конференции по Ливии, в понедельник главы МИД стран ЕС "обсудят вклад Евросоюза в осуществление сегодняшнего соглашения".