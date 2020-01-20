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Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии

11:57 20.01.2020
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Формат участия Евросоюза в процессе урегулирования в Ливии станет яснее по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Мнение: Запад знает, кто главный инициатор установления мира в ЛивииЭммануэль Макрон и Ангела Меркель "потеряли" Владимира Путина на саммите в Берлине, сообщают СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Орлов, западные лидеры ценят усилия России по установлению мира в Ливии.
"На конференции упоминался механизм мониторинга. На данный момент у нас нет более детальной информации. Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен быть готов более активно участвовать в урегулировании ситуации, проводить мониторинг осуществления договоренностей. Мы пока не знаем, будет ли это посредством отправки вооруженных сил, мониторинга, оружейного эмбарго или в качестве партнера по диалогу", - заявил глава МИД Чехии журналистам по прибытии на СМИД ЕС.
Отвечая на дополнительный вопрос о том, остается ли на столе вариант отправки миротворцев, Петршичек заявил, что не хочет спекулировать сейчас. "Сегодняшняя встреча предоставит больше информации", - добавил он.
В совместном заявлении главы Еврокомиссии и главы внешнеполитической службы ЕС после берлинской конференции указывалось, что Брюссель обязуется играть существенную роль в последующей деятельности по итогам конференции по Ливии, в понедельник главы МИД стран ЕС "обсудят вклад Евросоюза в осуществление сегодняшнего соглашения".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Томаш ПетршичекКонференция по Ливии в БерлинеЖозеп БоррельХалифа ХафтарЕврокомиссияЕвросоюзМИД ЧехииЧехияБерлин (город)В мире
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