Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китайская сторона готова работать с международным сообществом для продвижения результатов, которых удалось добиться на Китайская сторона готова работать с международным сообществом для продвижения результатов, которых удалось добиться на конференции по Ливии в Берлине , заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж , и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Коммюнике, опубликованное по итогам конференции, отражает общее стремление международного сообщества снизить напряженность в Ливии и содействовать политическому решению ливийского вопроса", - сказал Гэн Шуан.

По его словам, "Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для продвижения реализации результатов, достигнутых в ходе конференции в Берлине, чтобы внести конструктивный вклад в восстановление мира, стабильности и развития в Ливии".

"Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по ливийскому вопросу, строго придерживался целей и принципов Устава ООН, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, а также настаивал на продвижении политического урегулирования ливийского вопроса при руководящей роли ООН", - добавил он.