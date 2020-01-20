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Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
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РИА Новости

Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии

11:54 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китайская сторона готова работать с международным сообществом для продвижения результатов, которых удалось добиться на конференции по Ливии в Берлине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"Коммюнике, опубликованное по итогам конференции, отражает общее стремление международного сообщества снизить напряженность в Ливии и содействовать политическому решению ливийского вопроса", - сказал Гэн Шуан.
По его словам, "Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для продвижения реализации результатов, достигнутых в ходе конференции в Берлине, чтобы внести конструктивный вклад в восстановление мира, стабильности и развития в Ливии".
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"Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по ливийскому вопросу, строго придерживался целей и принципов Устава ООН, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, а также настаивал на продвижении политического урегулирования ливийского вопроса при руководящей роли ООН", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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