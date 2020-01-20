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Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
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РИА Новости

Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка

11:51 20.01.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
© РИА Новости / МЧС РФ
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УФА, 20 янв - РИА Новости. Ребенка, которого спасли при ЧП в отеле "Карамель" в Перми, забрали родные из Березников, сообщил РИА Новости источник в правительстве Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.
"В момент ЧП сотрудник отеля сумел вытащить трехлетнего ребенка, его родители получили травмы и находятся в больнице. Ребенок не пострадал, семья приехала из Березников, сейчас малыша забрала его бабушка, с ним все хорошо", - рассказал собеседник агентства.
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
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