Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской армии в Перми произошёл в ночь на 20 января. По последним данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы.