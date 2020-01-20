Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

"В ночь на вторник в столице начнется интенсивное понижение атмосферного давления. Днем 21 января оно составит 740 миллиметров ртутного столба, упав относительно понедельника на 15 единиц, 22 января давление понизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба и окажется ниже нормального на 10-12 единиц, при этом уже утром 21 января ветер в порывах может достигать силы 12-14 метров в секунду", - говорится в сообщении.