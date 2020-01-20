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Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
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РИА Новости

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

11:51 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Резкие колебания атмосферного давления ожидают москвичей в ближайшие дни, с ночи на вторник давление начнет падать, сообщается на портале "Метеоновости".
"В ночь на вторник в столице начнется интенсивное понижение атмосферного давления. Днем 21 января оно составит 740 миллиметров ртутного столба, упав относительно понедельника на 15 единиц, 22 января давление понизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба и окажется ниже нормального на 10-12 единиц, при этом уже утром 21 января ветер в порывах может достигать силы 12-14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в ночь на четверг, 23 января, в тылу циклона атмосферное давление начнет расти, но эти колебания будут уже не такими значительными, как в ближайшие сутки.
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