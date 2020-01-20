СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО

КАИР, 20 янв – РИА Новости. Иракские специалисты направятся в РФ, КНР и на Украину для переговоров о приобретении современных систем противовоздушной обороны, заявил газете Иракские специалисты направятся в РФ, КНР и на Украину для переговоров о приобретении современных систем противовоздушной обороны, заявил газете al-Sabah член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди.

Ранее глава комитета Мухаммад Рида сообщил РИА Новости, что иракские власти возобновили переговоры с РФ о приобретении зенитных комплексов С-300 и ожидают противодействия со стороны США в этом вопросе. Первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил 14 января, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США.

"Делегации намереваются посетить РФ, КНР и Украину для заключения с ними соглашений по поставкам современных систем охраны иракского воздушного пространства... Парламент сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов", - заявил аз-Зияди. Даты визита газета не сообщила.

Кроме того, в задачи делегации будут входить переговоры о приобретении тепловизионных камер для установки их на границе с целью отследить передвижения террористов.

Он отметил, что несколько стран предложили Ираку системы ПВО своего производства "в обмен на нефть". Аз-Зияди подчеркнул, что при таком варианте приобретения "гарантировано отсутствие коррупционной составляющей и взяток".

В своем комментарии чиновник упомянул, что Ирак совершил ошибку, полагаясь на соглашения с США по поставкам современного оружия. "На контракты с США были потрачены колоссальные суммы, но они не были реализованы", - отметил аз-Зияди.