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СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
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РИА Новости

СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО

11:48 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на учениях войск противовоздушной обороны
Зенитный ракетный комплекс Бук на учениях войск противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КАИР, 20 янв – РИА Новости. Иракские специалисты направятся в РФ, КНР и на Украину для переговоров о приобретении современных систем противовоздушной обороны, заявил газете al-Sabah член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди.
Ранее глава комитета Мухаммад Рида сообщил РИА Новости, что иракские власти возобновили переговоры с РФ о приобретении зенитных комплексов С-300 и ожидают противодействия со стороны США в этом вопросе. Первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил 14 января, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США.
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"Делегации намереваются посетить РФ, КНР и Украину для заключения с ними соглашений по поставкам современных систем охраны иракского воздушного пространства... Парламент сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов", - заявил аз-Зияди. Даты визита газета не сообщила.
Кроме того, в задачи делегации будут входить переговоры о приобретении тепловизионных камер для установки их на границе с целью отследить передвижения террористов.
Он отметил, что несколько стран предложили Ираку системы ПВО своего производства "в обмен на нефть". Аз-Зияди подчеркнул, что при таком варианте приобретения "гарантировано отсутствие коррупционной составляющей и взяток".
В своем комментарии чиновник упомянул, что Ирак совершил ошибку, полагаясь на соглашения с США по поставкам современного оружия. "На контракты с США были потрачены колоссальные суммы, но они не были реализованы", - отметил аз-Зияди.
За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".
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Ближний ВостокЗРК С-300КитайИракРоссияУкраинаВ мире
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