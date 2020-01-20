2020-01-20T11:43+0300
2020-01-20T11:43+0300
https://ria.ru/20200120/1563622956.html
В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал подробности ЧП в гостинице, где в результате прорыва трубы
с горячей водой погибли пять человек.
2020-01-20T11:43+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1161408&type=mp4
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В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал подробности ЧП в гостинице, где в результате прорыва трубы
с горячей водой погибли пять человек.
По его словам, в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что привело к попаданию теплоносителя в подвальное помещение.
"Объем утечки небольшой – 200 тон в час. Температура теплоносителя с источника – 85 градусов", - цитирует Ермакова РЕН ТВ
.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми
. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток.
По информации регионального Минздрава, еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов.