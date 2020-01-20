В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице

По его словам, в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что привело к попаданию теплоносителя в подвальное помещение.

По информации регионального Минздрава, еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.