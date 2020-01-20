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В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
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РИА Новости
В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал подробности ЧП в гостинице, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
2020-01-20T11:43+0300
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В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице

11:43 20.01.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал подробности ЧП в гостинице, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
По его словам, в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что привело к попаданию теплоносителя в подвальное помещение.
"Объем утечки небольшой – 200 тон в час. Температура теплоносителя с источника – 85 градусов", - цитирует Ермакова РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток.
По информации регионального Минздрава, еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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