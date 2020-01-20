Торговый оборот провинции Хэйлунцзян и России в 2019 году вырос на 4%

МОСКВА, 20 янв - " Проект "Россия-Китай: Главное . Согласно данным таможенных органов провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) торговый оборот данного региона с Россией вырос в 2019 году на 4% по сравнению с 2018 годом, достигнув 127,1 миллиарда юаней (около 18,5 миллиарда долларов).

На долю России за прошедший год приходится 85,5% от объёма импорта и экспорта провинции со странами "Нового шелкового пути". При этом общие объёмы торговли со странами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути" выросли за 2019 год на 5%.

По данным таможни Харбина (административный центр провинции Хэйлунцзян), внешняя торговля провинции в 2019 году увеличилась на 6,4% в годовом исчислении до 186 миллиардов юаней (около 27 миллиардов долларов) в то время как экспорт вырос на 18,8% – до 34,94 миллиарда юаней (около 5 миллиардов долларов).