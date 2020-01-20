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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-20T11:42+0300
https://ria.ru/20200120/1563622863.html
Торговый оборот провинции Хэйлунцзян и России в 2019 году вырос на 4%
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РИА Новости

Торговый оборот провинции Хэйлунцзян и России в 2019 году вырос на 4%

11:42 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным таможенных органов провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) торговый оборот данного региона с Россией вырос в 2019 году на 4% по сравнению с 2018 годом, достигнув 127,1 миллиарда юаней (около 18,5 миллиарда долларов).
На долю России за прошедший год приходится 85,5% от объёма импорта и экспорта провинции со странами "Нового шелкового пути". При этом общие объёмы торговли со странами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути" выросли за 2019 год на 5%.
По данным таможни Харбина (административный центр провинции Хэйлунцзян), внешняя торговля провинции в 2019 году увеличилась на 6,4% в годовом исчислении до 186 миллиардов юаней (около 27 миллиардов долларов) в то время как экспорт вырос на 18,8% – до 34,94 миллиарда юаней (около 5 миллиардов долларов).
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В минувшем году в провинции Хэйлунцзян отмечен значительный рост экспорта медицинской и электронно-технической продукции, который составил 17,5% по сравнению с 2018 годом. Значительно выросли показатели экспорта сельскохозяйственной продукции, текстиля, одежды и ряда других категорий товаров.
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянКитайРоссия
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