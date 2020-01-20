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В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине

11:40 20.01.2020 (обновлено: 12:00 20.01.2020)
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Чехия позитивно оценивает итоги прошедшей в воскресенье конференции по Ливии в Берлине, она должна привести к изменениям в лучшую сторону ситуации в стране, заявил глава МИД республики Томаш Петршичек.
"Мы позитивно оцениваем итоги берлинской конференции. Это действительно может принести к позитивным изменениям ситуации в стране после нескольких месяцев эскалации конфликта. Мы рассчитываем, что это приведет к полной имплементации соглашения о прекращении огня", - сказал чешский министр журналистам на полях совета ЕС.
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Совет министров иностранных дел стран ЕС в понедельник подводит итоги межливийской конференции, которая состоялась в воскресенье в Берлине.
Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие в разрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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