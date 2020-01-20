В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине

"Мы позитивно оцениваем итоги берлинской конференции. Это действительно может принести к позитивным изменениям ситуации в стране после нескольких месяцев эскалации конфликта. Мы рассчитываем, что это приведет к полной имплементации соглашения о прекращении огня", - сказал чешский министр журналистам на полях совета ЕС.

По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие в разрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.