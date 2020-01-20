Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T11:38+0300
https://ria.ru/20200120/1563622729.html
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
https://cdn22.img.ria.ru/images/150659/45/1506594575_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_e4478efcfb24c45225d375e741b88226.jpg
РИА Новости

Президент Чехии назвал Путина сильным политиком

11:38 20.01.2020
1361
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament / Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament /
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком.
"Президент Путин – сильная политическая фигура. Это почти не отрицают", - сказал Земан в интервью пражской радиостанции Frekvence1.
Чешский президент также прокомментировал отставку российского правительства. Земан отметил, что "неплохо" ладил с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Назначение премьером Михаила Мишустина чешский политик комментировать не стал, так как с ним еще не познакомился.
Московский Кремль
15 января, 06:03
Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России
4132103
Обсудить 0
Милош ЗеманВладимир ПутинЧехияРоссияВ мире
Рекомендуем
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Опубликованы правила покупки "красивых" автомобильных номеров
Президент США Дональд Трамп
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине
Прокуратура
Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Ростех создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику
Зенитный ракетный комплекс Бук на учениях войск противовоздушной обороны
СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Молодая семья на прогулке
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Режиссер Сергей Соловьев
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Ростехнадзор установил причины гибели рабочих на руднике "Таймырский"
12:22Боррель высказался об участии ЕС в наблюдении за перемирием в Ливии
12:20В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за ветра
12:19Киев предложил расширить миссию ОБСЕ на Украине
12:18Сейсмологи предсказали крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12:17В Москве проверят больницы и поликлиники из-за сообщений о минировании
12:15Кику: Украина запретит въезд автомобилям с приднестровскими номерами
12:14МВД создало сайт для оперативных новостей
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
Лента новостейМолния