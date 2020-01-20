Президент Чехии назвал Путина сильным политиком

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком.
"Президент Путин – сильная политическая фигура. Это почти не отрицают", - сказал Земан в интервью пражской радиостанции Frekvence1.
Чешский президент также прокомментировал отставку российского правительства. Земан отметил, что "неплохо" ладил с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Назначение премьером Михаила Мишустина чешский политик комментировать не стал, так как с ним еще не познакомился.
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