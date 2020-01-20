Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году

ХАБАРОВСК , 20 янв - РИА Новости. Реконструкцию станции Биробиджан II в Еврейской автономной области, которая станет завершающим этапом подготовки Дальневосточной железной дороги к введению в эксплуатацию нового мостового пограничного перехода Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР), планируется завершить в 2021 году, сообщает в понедельник пресс-служба ДВЖД.
"Реконструкцию станции Биробиджан II на ДВЖД планируется завершить в 2021 году. Реконструкция станции станет завершающим этапом подготовки Дальневосточной железной дороги к введению в эксплуатацию нового мостового пограничного перехода Нижнеленинское - Тунцзян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции с учетом прогнозируемого объема перевозок груза - 9,6 миллиона тонн в год из России в Китай и около 1 миллиона тонн в обратном направлении. Проект предусматривает удлинение трех приемо-отправочных путей до полезной длины не менее 1050 метров, строительство вытяжного пути и устройство открытых путей пункта экипировки тепловозов. Также запланировано провести электрификацию станции, построить эксплуатационные здания и сооружения. Объем средств, необходимых на реконструкцию, не уточняется.
"В целом по инвестиционной программе ОАО "РЖД" в рамках программы развития Восточного полигона на участке Биробиджан - Ленинск (ЕАО) в настоящее время ведутся работы по ряду объектов. Среди них реконструкция технологической линии связи, электрификация участка Биробиджан I - Биробиджан II, реконструкция высоковольтной линии электропередач, реконструкция станций Бирофельд, Унгун, Ленинск, реконструкция искусственных сооружений, в том числе моста через реку Большая Бира", - сообщает ДВЖД.
26 декабря 2019, 08:23В Дальневосточную железную дорогу за год вложили более 65 млрд рублей
Станция Биробиджан II расположена на однопутном неэлектрифицированном участке линии в Биробиджанском районе, является парком станции Биробиджан I и специализируется на приеме и выдаче грузов повагонными и мелкими отправками.
Нижнеленинское-Тунцзян - это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Срок сдачи моста неоднократно сдвигался. В последний раз с июля 2020 года на конец 2020 года из-за необходимости доработать проект. Кроме того, на его достройку нужны дополнительные средства, в сентябре руководство ЕАО говорило о почти 2 миллиардах рублей.