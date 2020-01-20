Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году

"В целом по инвестиционной программе ОАО "РЖД" в рамках программы развития Восточного полигона на участке Биробиджан - Ленинск (ЕАО) в настоящее время ведутся работы по ряду объектов. Среди них реконструкция технологической линии связи, электрификация участка Биробиджан I - Биробиджан II, реконструкция высоковольтной линии электропередач, реконструкция станций Бирофельд, Унгун, Ленинск, реконструкция искусственных сооружений, в том числе моста через реку Большая Бира", - сообщает ДВЖД.

Нижнеленинское-Тунцзян - это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Срок сдачи моста неоднократно сдвигался. В последний раз с июля 2020 года на конец 2020 года из-за необходимости доработать проект. Кроме того, на его достройку нужны дополнительные средства, в сентябре руководство ЕАО говорило о почти 2 миллиардах рублей.