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Культура
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Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
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РИА Новости

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник

11:36 20.01.2020 (обновлено: 12:19 20.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Сергей Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, рассказал РИА Новости источник из его окружения.
Ранее собеседник агентства сообщил, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
В понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что у режиссера ишемический инсульт.
Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК, после чего начал работать на Мосфильме.
Наиболее известные картины — "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Мелодии белой ночи", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Анна Каренина".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Сергей Соловьев
1111402
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КультураСергей Соловьев (режиссер)РоссияОбщество
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