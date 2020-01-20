Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, рассказал РИА Новости источник из его окружения.
Ранее собеседник агентства сообщил, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
В понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что у режиссера ишемический инсульт.
Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК, после чего начал работать на Мосфильме.
Наиболее известные картины — "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Мелодии белой ночи", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Анна Каренина".
Режиссер Сергей Соловьев