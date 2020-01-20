Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Режиссера Режиссера Сергея Соловьев а перевели в реанимацию, рассказал РИА Новости источник из его окружения.

Ранее собеседник агентства сообщил, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.

В понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что у режиссера ишемический инсульт.

Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК, после чего начал работать на Мосфильме.