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https://ria.ru/20200120/1563622582.html
МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
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РИА Новости

МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД

11:35 20.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirИран, Тегеран
Иран, Тегеран
© Fotolia / Borna_Mir
Иран, Тегеран. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай последовательно выступает за выполнение СВПД по иранской ядерной проблеме и поддерживает все усилия и инициативы, способствующие сохранению этой сделки, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя предложение и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести встречу политдиректоров "пятерки".
Лавров на прошлой неделе предложил в ближайшее время провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.
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"СВПД является важным достижением международной дипломатии, опорой международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке. Сделка является важной частью миропорядка, основанного на международном праве, и она должна сохраняться и выполняться", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай в нынешних обстоятельствах призывает к общей сдержанности".
"Мы надеемся, что стороны продолжат работу в совместной комиссии по СВПД, урегулируют разногласия путем диалога и консультаций, предпримут конкретные меры для восстановления баланса между правами и обязательствами, предусмотренными соглашением", - добавил Гэн Шуан.
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Он добавил, что "Китай и Россия поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, Пекин поддерживает любые усилия и инициативы, которые поспособствуют улучшению ситуации и сохранению СВПД".
Германия, Франция и Великобритания в прошлый вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Гэн ШуанБлижний ВостокМИД КНРВеликобританияФранцияГерманияКитайРоссияИранСШАВ мире
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