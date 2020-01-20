МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай последовательно выступает за выполнение СВПД по иранской ядерной проблеме и поддерживает все усилия и инициативы, способствующие сохранению этой сделки, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя предложение и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести встречу политдиректоров "пятерки".
Лавров на прошлой неделе предложил в ближайшее время провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.
"СВПД является важным достижением международной дипломатии, опорой международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке. Сделка является важной частью миропорядка, основанного на международном праве, и она должна сохраняться и выполняться", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай в нынешних обстоятельствах призывает к общей сдержанности".
"Мы надеемся, что стороны продолжат работу в совместной комиссии по СВПД, урегулируют разногласия путем диалога и консультаций, предпримут конкретные меры для восстановления баланса между правами и обязательствами, предусмотренными соглашением", - добавил Гэн Шуан.
Он добавил, что "Китай и Россия поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, Пекин поддерживает любые усилия и инициативы, которые поспособствуют улучшению ситуации и сохранению СВПД".
Германия, Франция и Великобритания в прошлый вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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