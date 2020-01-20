В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян

ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, укравшего из центра реабилитации диких животных в Правоохранители разыскивают неизвестного, укравшего из центра реабилитации диких животных в Калуге 10 макак, сообщает в понедельник прокуратура области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников, однако о нем сообщается только сейчас.

"Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара "Фениск", расположенного в районе д. 13 по ул. Новослободской города Калуги и тайно похитило находившихся там на передержке обезьян породы "Макак Яванский" в количестве 10 штук, которые были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов", - говорится в сообщении.

По факту кражи обезьян, общая стоимость которых - около 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже до шести лет лишения свободы.