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В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
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РИА Новости

В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян

11:32 20.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg / Макак-резус
Макак-резус
CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg /
Макак-резус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, укравшего из центра реабилитации диких животных в Калуге 10 макак, сообщает в понедельник прокуратура области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников, однако о нем сообщается только сейчас.
"Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара "Фениск", расположенного в районе д. 13 по ул. Новослободской города Калуги и тайно похитило находившихся там на передержке обезьян породы "Макак Яванский" в количестве 10 штук, которые были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов", - говорится в сообщении.
По факту кражи обезьян, общая стоимость которых - около 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже до шести лет лишения свободы.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление виновных лиц", - говорится в сообщении.
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