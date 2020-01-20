На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении

Ранее сообщалось, что в центре Кирова в ночь на 6 октября 2019 года был остановлен автомобиль, за рулем которого, по словам очевидцев, находился пьяный водитель, "похожий на судью Ленинского районного суда", а после того, как автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, на водительское место пересела девушка. На нее и был составлен протокол. Постановлением мирового судьи девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Октябрьский районный суд Кирова отменил решение мирового суда по требованию областной прокуратуры, которая сочла, что сотрудники ГИБДД составили протокол "без принятия надлежащих мер к установлению обстоятельств дела и лица, которое действительно управляло автомобилем".