ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю

Ранее в ведомстве сообщали, что с 7 по 13 января зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 13 по 20 января было зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель СЦКК.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.