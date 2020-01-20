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ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю
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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю

11:27 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 7 по 13 января зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За период с 13 по 20 января было зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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