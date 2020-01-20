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КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
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РИА Новости

КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса

11:20 20.01.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Пекина в медицинских масках
Жители Пекина в медицинских масках
© AP Photo / Andy Wong
Жители Пекина в медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай поддерживает тесные контакты с другими странами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, чтобы своевременно предпринимать необходимые меры и общие усилия для обеспечения глобальной безопасности в сфере здравоохранения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона, руководствуясь чувством ответственности, поделилась информацией с другими странами, ВОЗ, региональными организациями, а также с Гонконгом, Тайванем и Макао. Мы обменялись информацией и поддерживаем со всеми сторонами тесные контакты", - сообщил дипломат.
По его словам, другие страны также оповестили Китай о выявленных на их территории случаях заражения, "мы поддерживаем тесные контакты в рамках многосторонних и двусторонних форматов, чтобы совместными усилиями справиться с ситуацией".
"Если другие государства зарегистрируют у себя схожие по симптомам случаи, мы надеемся, что они нас оповестят по официальным каналам, чтобы мы могли вместе работать над профилактикой и контролем заболевания со всеми соответствующими сторонами ради обеспечения региональной и глобальной безопасности в области здравоохранения", - добавил он.
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В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Гэн Шуан отметил, что органы здравоохранения Китая обнародовали информацию о мерах профилактики и контроля в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
"Я бы хотел подчеркнуть, что с момента возникновения вспышки заболевания китайская сторона незамедлительно предприняла эффективные и профессиональные меры для решения проблемы, мы разработали планы по профилактике и контролю заболевания, оказываем необходимую помощь пациентам, внимательно наблюдаем за теми, кто вступал с ними в непосредственный контакт, проводим эпидемиологические исследования и своевременно публикуем соответствующую информацию", - указал он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, общее число заразившихся в городе Ухань достигло 198 человек, трое скончались. В понедельник появились сообщения о том, что два случая заражения коронавирусом подтвердили в Пекине, еще 44 человека в столице Китая находятся под наблюдением в карантине. В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек с соответствующими симптомами. Вирус уже распространился за пределы Китая, так случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
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