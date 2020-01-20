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https://ria.ru/20200120/1563621971.html
Спасение Дымки: в Новосибирске кошку поставили на протезы
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РИА Новости

Спасение Дымки: в Новосибирске кошку поставили на протезы

12:24 20.01.2020 (обновлено: 15:58 20.01.2020)
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Сибирские ветеринары создали протезы сразу для четырех лап животного. Кошка Дымка, которая благодаря докторам вернулась к полноценной жизни, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дымка поступила в клинику в октябре 2018 года.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
1 из 10

Дымка поступила в клинику в октябре 2018 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Из-за обморожения кошка лишилась всех четырех лап.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
2 из 10

Из-за обморожения кошка лишилась всех четырех лап.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Перед врачами стояла сложная задача. К операции готовились несколько месяцев.

Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике Бэст в Новосибирске
3 из 10

Перед врачами стояла сложная задача. К операции готовились несколько месяцев.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Смоделировали импланты, подобрали материал. Титановые протезы изготовили на 3D-принтере.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
4 из 10

Смоделировали импланты, подобрали материал. Титановые протезы изготовили на 3D-принтере.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы импланты лучше прижились, их обработали специальным составом.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
5 из 10

Чтобы импланты лучше прижились, их обработали специальным составом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Хирург-ортопед Сергей Горшков, разработавший процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для кошек и собак.

Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике Бэст в Новосибирске
6 из 10

Хирург-ортопед Сергей Горшков, разработавший процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для кошек и собак.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дымку прооперировали в мае 2019-го.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
7 из 10

Дымку прооперировали в мае 2019-го.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Операция прошла удачно, протезы прижились.

Ветеринарный врач Сергей Горшков ветклинике Бэст в Новосибирске показывает образцы чрескожных остеоинтегрируемых титановых протезов
8 из 10

Операция прошла удачно, протезы прижились.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дымка быстро приспособилась к новым бионическим лапкам: бегает, потягивается и даже чешет за ушком.

Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
9 из 10

Дымка быстро приспособилась к новым бионическим лапкам: бегает, потягивается и даже чешет за ушком.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дымка — вторая в мире кошка с протезами всех четырех лап.

Ветеринарный врач Сергей Горшков с кошкой по кличке Дымка в ветклинике Бэст в Новосибирске
10 из 10

Дымка — вторая в мире кошка с протезами всех четырех лап.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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36575746
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