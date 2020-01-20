Спасение Дымки: в Новосибирске кошку поставили на протезы

Дымка поступила в клинику в октябре 2018 года.
Из-за обморожения кошка лишилась всех четырех лап.
Из-за обморожения кошка лишилась всех четырех лап.
Перед врачами стояла сложная задача. К операции готовились несколько месяцев.
Перед врачами стояла сложная задача. К операции готовились несколько месяцев.
Смоделировали импланты, подобрали материал. Титановые протезы изготовили на 3D-принтере.
Смоделировали импланты, подобрали материал. Титановые протезы изготовили на 3D-принтере.
Чтобы импланты лучше прижились, их обработали специальным составом.
Чтобы импланты лучше прижились, их обработали специальным составом.
Хирург-ортопед Сергей Горшков, разработавший процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для кошек и собак.
Хирург-ортопед Сергей Горшков, разработавший процедуру протезирования и технологию изготовления имплантов для кошек и собак.
Дымку прооперировали в мае 2019-го.
Операция прошла удачно, протезы прижились.
Дымка быстро приспособилась к новым бионическим лапкам: бегает, потягивается и даже чешет за ушком.
Дымка быстро приспособилась к новым бионическим лапкам: бегает, потягивается и даже чешет за ушком.
Дымка — вторая в мире кошка с протезами всех четырех лап.
Дымка — вторая в мире кошка с протезами всех четырех лап.