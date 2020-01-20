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УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
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РИА Новости

УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек

11:19 20.01.2020 (обновлено: 11:54 20.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
© РИА Новости / МЧС РФ
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УФА, 20 янв — РИА Новости. Мини-отель "Карамель" в Перми, в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода, сообщила управляющая компания "Профи-дом" на своей странице во "ВКонтакте".

"По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания", — уточнили в "Профи-дом".

Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети: это и привело к попаданию воды в подвал.

Авария в мини-отеле "Карамель"

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
11:11
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермском отеле
В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Автомобиль Следственного комитета РФ у входа в отель в Перми, где произошел прорыв трубы с кипятком
10:58
В Госдуме могут обсудить размещение отелей в подвалах после ЧП в Перми
501137810
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Что значит "бесхозная" труба? Почему она работала, если ничья??
20 января, 11:26
Алексей Князев
1410003
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Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
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В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
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