УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек

В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

УФА, 20 янв — РИА Новости. Мини-отель "Карамель" в Мини-отель "Карамель" в Перми , в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода, сообщила управляющая компания "Профи-дом" на своей странице во "ВКонтакте"

"По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания", — уточнили в "Профи-дом".

Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети: это и привело к попаданию воды в подвал.

Авария в мини-отеле "Карамель"

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.

В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.