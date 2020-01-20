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Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing
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РИА Новости

Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing

11:19 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани, сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани относительно катастрофы украинского самолета", - цитирует слова Мусави иранское агентство IRNA.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 16:22
СБУ назвала приоритетным расследование причин крушения Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
18 января, 11:17
Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану
200010
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Крушение украинского самолета в ИранеАббас МусавиBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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