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Пресс-конференция о выставке "Непокоренные" к 75-летию Победы
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РИА Новости

Пресс-конференция о выставке "Непокоренные" к 75-летию Победы

11:15 20.01.2020 (обновлено: 11:19 20.01.2020)
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22 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: ""Непокоренные": уникальный международный выставочный проект к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной Армии".
Участники:
- куратор выставки, заведующая выставочным отделом Музея Победы Нина ЗАБАРОВСКАЯ;
- заведующий архивом Центра "Холокост" Леонид ТЕРУШКИН;
- советник главы Представительства Республики Сербской в Российской Федерации Екатерина ДРУЖИНИНА;
- заведующая отделом международных связей Музея Победы Анастасия КРЕТОВА.

24 января в Музее Победы открывается выставка "Непокоренные", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. В создании крупнейшего международного выставочного проекта приняли участие Центр Фалстад (Норвегия), Музей Республики Сербской (Босния и Герцеговина, Республика Сербская, г. Баня-Лука), Музей народного освобождения (Марибор, Словения), Фонд Александра Печерского.
Об экспозиции, которая покажет истоки расовой теории нацистов, о развитой и продуманной системе концентрационных лагерей, об истории создания лагерей, таких как Аушвиц, Заксенхаузен, Маутхаузен, Ясеновец, Бухенвальд, Майданек, Собибор, об уникальных документах и о личных вещах узников пойдет речь на пресс-конференции.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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