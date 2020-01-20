Пресс-конференция о выставке "Непокоренные" к 75-летию Победы

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22 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: ""Непокоренные": уникальный международный выставочный проект к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной Армии".