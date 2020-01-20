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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермском отеле
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермском отеле

11:11 20.01.2020 (обновлено: 11:23 20.01.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
УФА, 20 янв - РИА Новости. В ожоговом центре Перми рассказали, что в результате прорыва трубы отопления женщина получила 35% ожогов тела, а двое мужчин – 20 и 15%.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошёл в ночь на 20 января. По последним данным регионального минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Сегодня ночью в ожоговый центр доставлены три человека из отеля "Карамель". Поступили женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран 35%. Также двое мужчин: 35 лет с 20% ожогами тела и мужчина 28 лет, площадь ожогов тела которого составляет 15%", - написал заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков в Telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края.
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
09:19
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПермский крайПроисшествия
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