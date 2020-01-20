Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермском отеле

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошёл в ночь на 20 января. По последним данным регионального минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.