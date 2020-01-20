Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермском отеле

УФА, 20 янв - РИА Новости. В ожоговом центре Перми рассказали, что в результате прорыва трубы отопления женщина получила 35% ожогов тела, а двое мужчин – 20 и 15%.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошёл в ночь на 20 января. По последним данным регионального минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, ещё трое пострадавших отказались от госпитализации.
"Сегодня ночью в ожоговый центр доставлены три человека из отеля "Карамель". Поступили женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран 35%. Также двое мужчин: 35 лет с 20% ожогами тела и мужчина 28 лет, площадь ожогов тела которого составляет 15%", - написал заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков в Telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края.