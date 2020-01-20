Дерипаска планирует принять участие в форуме в Давосе

"Это правда, собирается", - ответил он на соответствующие вопрос. При этом, по словам собеседника агентства, пока не ясно, в каких именно сессиях форума Дерипаска примет участие.

Как следует из официальной программы форума, бизнесмен планирует участвовать в нем в составе российской делегации в качестве основателя фонда "Вольное дело". Само мероприятие пройдет в швейцарском городе Давос с 21 по 24 января.

В конце 2018 года появилась информация о том, что организаторы отказали Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые ранее были внесены в санкционный список США, в посещении форума. В ВЭФ тогда ситуацию с российскими бизнесменами не комментировали, а в декабре выпустили официальное заявление, в котором приветствовалось участие всех российских представителей. Однако в результате Дерипаска вместо форума принял решение поехать на рыбалку на Байкал.