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Дерипаска планирует принять участие в форуме в Давосе
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РИА Новости

Дерипаска планирует принять участие в форуме в Давосе

11:07 20.01.2020 (обновлено: 11:34 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска планирует принять участие в юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Это правда, собирается", - ответил он на соответствующие вопрос. При этом, по словам собеседника агентства, пока не ясно, в каких именно сессиях форума Дерипаска примет участие.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Вчера, 09:36
Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе
Как следует из официальной программы форума, бизнесмен планирует участвовать в нем в составе российской делегации в качестве основателя фонда "Вольное дело". Само мероприятие пройдет в швейцарском городе Давос с 21 по 24 января.
В конце 2018 года появилась информация о том, что организаторы отказали Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые ранее были внесены в санкционный список США, в посещении форума. В ВЭФ тогда ситуацию с российскими бизнесменами не комментировали, а в декабре выпустили официальное заявление, в котором приветствовалось участие всех российских представителей. Однако в результате Дерипаска вместо форума принял решение поехать на рыбалку на Байкал.
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Всемирный экономический форумОлег ДерипаскаДавосЭкономика
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