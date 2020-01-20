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Зеленский почтил память погибших в аэропорту Донецка военных
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РИА Новости

Зеленский почтил память погибших в аэропорту Донецка военных

11:07 20.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских силовиков, погибших в ходе боестолкновений в районе аэропорта Донецка, трансляцию вел офис главы государства в Facebook.
Зеленский возложил цветы к Стеле памяти на территории министерства обороны Украины.
Вместе с президентом память погибших почтили министр обороны Андрей Загороднюк и начальник генштаба ВС Руслан Хомчак, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, семьи погибших и военнослужащие.
Бои за донецкий аэропорт между ополчением Донбасса и украинскими силовиками шли с 26 мая 2014 года. В январе 2015 года он перешел под контроль ополчения самопровозглашенной ДНР. В результате боестолкновений инфраструктура объекта была полностью разрушена.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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