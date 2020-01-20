Зеленский почтил память погибших в аэропорту Донецка военных

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских силовиков, погибших в ходе боестолкновений в районе аэропорта Донецка, трансляцию вел офис главы государства в Facebook

Зеленский возложил цветы к Стеле памяти на территории министерства обороны Украины.

Вместе с президентом память погибших почтили министр обороны Андрей Загороднюк и начальник генштаба ВС Руслан Хомчак, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, семьи погибших и военнослужащие.

Бои за донецкий аэропорт между ополчением Донбасса и украинскими силовиками шли с 26 мая 2014 года. В январе 2015 года он перешел под контроль ополчения самопровозглашенной ДНР. В результате боестолкновений инфраструктура объекта была полностью разрушена.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.