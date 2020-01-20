Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Все станции московского метрополитена, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка" проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов "Магнит" и "Пятерочка"", - сказал собеседник агентства.
17 января, 11:16В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.