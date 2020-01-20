Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Сотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена. Архивное фото

Сотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Все станции Все станции московского метрополитена , а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка" проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов "Магнит" и "Пятерочка"", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.