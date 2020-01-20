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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

11:05 20.01.2020 (обновлено: 11:11 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена
Сотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции с собакой у входа на станцию Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Все станции московского метрополитена, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка" проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, сетевых магазинов "Магнит" и "Пятерочка"", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
17 января, 11:16
В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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