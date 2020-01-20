Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вахитовский районный суд Вахитовский районный суд Казани в понедельник принял решение об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания гендиректора компании-владельца здания ТЦ "Адмирал" Роберта Хайруллина, приговорённого к 6 годам 2 месяцам колонии по делу об унесшем 19 жизней пожаре , передаёт корреспондент РИА Новости.

Кировский районный суд Казани в мае 2019 года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ "Адмирал" сроки от 4,5 лет до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" Хайруллин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорён к 9,5 годам в колонии общего режима. В ноябре 2019 года коллегия Верховного суда Татарстана в результате апелляционного рассмотрения уменьшила срок до 6 лет 2 месяцев.

Во время следствия Хайруллин находился в СИЗО и под домашним арестом и отбыл уже более двух третей назначенного наказания. В ходатайстве об УДО адвокаты Хайруллина указали, что неотбытая им часть наказания составляет менее одного года, осуждённый компенсировал ущерб на 82 с лишним миллионов рублей, положительно характеризуется руководством учреждения, в котором содержится, взысканий не имеет, имеет на иждивении супругу и двух несовершеннолетних детей. Представитель следственного изолятора, где содержится Хайруллин, предоставил суду протокол заседания комиссии по УДО, которая поддержала ходатайство.

Представитель прокуратуры возражал против условно-досрочного освобождения осуждённого, отметив, что последним не принято полных мер по возмещению ущерба всем потерпевшим. Такой же позиции придерживались присутствовавшие на заседании потерпевшие.

"Ходатайство адвокатов… удовлетворить, Хайруллина от дальнейшего отбывания наказания освободить", - постановил судья.