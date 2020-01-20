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Республика Татарстан
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Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"
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РИА Новости

Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"

11:05 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАрест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"
Арест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ Адмирал
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Арест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал". Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в понедельник принял решение об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания гендиректора компании-владельца здания ТЦ "Адмирал" Роберта Хайруллина, приговорённого к 6 годам 2 месяцам колонии по делу об унесшем 19 жизней пожаре, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кировский районный суд Казани в мае 2019 года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ "Адмирал" сроки от 4,5 лет до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" Хайруллин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорён к 9,5 годам в колонии общего режима. В ноябре 2019 года коллегия Верховного суда Татарстана в результате апелляционного рассмотрения уменьшила срок до 6 лет 2 месяцев.
Во время следствия Хайруллин находился в СИЗО и под домашним арестом и отбыл уже более двух третей назначенного наказания. В ходатайстве об УДО адвокаты Хайруллина указали, что неотбытая им часть наказания составляет менее одного года, осуждённый компенсировал ущерб на 82 с лишним миллионов рублей, положительно характеризуется руководством учреждения, в котором содержится, взысканий не имеет, имеет на иждивении супругу и двух несовершеннолетних детей. Представитель следственного изолятора, где содержится Хайруллин, предоставил суду протокол заседания комиссии по УДО, которая поддержала ходатайство.
Представитель прокуратуры возражал против условно-досрочного освобождения осуждённого, отметив, что последним не принято полных мер по возмещению ущерба всем потерпевшим. Такой же позиции придерживались присутствовавшие на заседании потерпевшие.
"Ходатайство адвокатов… удовлетворить, Хайруллина от дальнейшего отбывания наказания освободить", - постановил судья.
Пожар в клубе Хромая лошадь. 10 лет спустя
5 декабря 2019, 10:04Проще говоря
Пожар в клубе "Хромая лошадь". 10 лет спустя10 лет назад в ночь с 4 на 5 декабря в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел сильный пожар, в результате которого погибли 156 человек. Причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой и нарушение правил пожарной безопасности. О последнем, к сожалению, мы слышим регулярно. Почему система контроля не идеальна?
Пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью. Потерпевшими по делу признаны 703 лица, из которых 19 человек погибли, 61 потерпевшему причинен физический вред, имущественный ущерб - 618 физическим и четырем юридическим лицам. Материальный ущерб физлицам составил более 1,5 миллиарда рублей, юрлицам – 2,9 миллиона рублей. Потерпевшими были предъявлены требования о возмещении морального вреда на 11,3 миллиарда рублей. Ранее четверо осуждённых, находившихся во время следствия под стражей и получивших минимальные сроки, были отпущены в связи с отбытием наказания.
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Республика ТатарстанПожар в ТЦ "Адмирал"ТатарстанКазаньПроисшествия
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