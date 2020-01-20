Задержанную у Курил японскую шхуну освободили после уплаты штрафа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Задержанное 15 января у Курил японское промысловое судно после уплаты штрафа в понедельник покинуло морской терминал Задержанное 15 января у Курил японское промысловое судно после уплаты штрафа в понедельник покинуло морской терминал Южно-Курильска , информирует Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

В минувшую среду российские пограничники в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ вблизи южных Курил задержали японское промысловое судно "Сёё Мару-68" за неучтенные водные биологические ресурсы и препроводили в морской терминал Южно-Курильска на острове Кунашир. В отношении капитана шхуны было возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовства.

"20 января Южно-Курильским районным судом капитан судна "№ 68 Сёё Мару" (порт приписки Немуро, Япония) признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточнили в погрануправлении, на борту судна было выявлено более 1 100 килограммов водных биологических ресурсов, не внесенных в промысловую документацию.