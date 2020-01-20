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Задержанную у Курил японскую шхуну освободили после уплаты штрафа
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РИА Новости

Задержанную у Курил японскую шхуну освободили после уплаты штрафа

11:00 20.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПорт Южно-Курильска
Порт Южно-Курильска
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Порт Южно-Курильска. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Задержанное 15 января у Курил японское промысловое судно после уплаты штрафа в понедельник покинуло морской терминал Южно-Курильска, информирует Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
В минувшую среду российские пограничники в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ вблизи южных Курил задержали японское промысловое судно "Сёё Мару-68" за неучтенные водные биологические ресурсы и препроводили в морской терминал Южно-Курильска на острове Кунашир. В отношении капитана шхуны было возбуждено административное дело за нарушение правил рыболовства.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
16 января, 09:30
На Сахалине завели дело против капитана задержанного японского судна
"20 января Южно-Курильским районным судом капитан судна "№ 68 Сёё Мару" (порт приписки Немуро, Япония) признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как уточнили в погрануправлении, на борту судна было выявлено более 1 100 килограммов водных биологических ресурсов, не внесенных в промысловую документацию.
"После оплаты штрафа административный арест с японского судна "№ 68 Сёё Мару" снят, судно покинуло морской терминал Южно-Курильска", - отмечает пресс-служба ведомства.
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Курильские островаЯпонияПроисшествия
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