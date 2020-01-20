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Эксперт прокомментировала итоги конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала итоги конференции по Ливии в Берлине

10:58 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Будет проще подступиться к решению политических проблем в Ливии, чем осуществить разоружение нерегулярных формирований, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"На конференции в Берлине участники заранее подняли потолок требований. Это очень амбициозные цели, которые весьма трудно претворить в жизнь, исходя из ситуации в самой стране. Уже тот факт, что Саррадж и Хафтар не готовы к прямому диалогу, свидетельствует, что обсуждать эти вопросы в реальных условиях будет чрезвычайно трудно. Скорее, проще будет подступиться к политическим проблемам, нежели к требованию разоружения вооружённых формирований", - сказала эксперт РИА Новости.
Что касается непосредственно создания при участии сторон конфликта военной комиссии "пять на пять" для обсуждения вопросов прекращения огня и разоружения, то, по мнению, политолога, на это потребуется дополнительное время.
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"Решения берлинской конференции будут выполняться не так быстро, как хотелось бы, однако уже хорошо, что в принципе такой механизм будет создаваться. В этом должна быть ведущая роль ООН, без более активного, нежели прежде, участия международного сообщества остановить конфликт не удастся", - заявила Супонина.
По ее мнению, в целом прошедшая конференция продемонстрировала, что как минимум внешние игроки устали от конфликта и готовы объединить усилия для его прекращения. Более успешному проведению мероприятия способствовала предварительная работа России в координации с Турцией, Германией и другими участниками, важную роль сыграла встреча по ливийской проблематике, которая прошла в Москве.
"Тем не менее, перемирие в Ливии остается зыбким, и предстоит еще очень много трудной работы, в которой Россия, конечно, будет играть одну из основных ролей", - отметила политолог.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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