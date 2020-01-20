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Глава Мюнхенской конференции оценил итоги встречи по Ливии
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РИА Новости

Глава Мюнхенской конференции оценил итоги встречи по Ливии

10:58 20.01.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер
© Sputnik / Виктор Толочко
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Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Ряд неотвеченных вопросов по ливийскому урегулированию остался после международной конференции, которая состоялась в воскресенье в Берлине, заявил в прямом эфире телеканала ZDF глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"Необходимые санкции (которые должны гарантировать эмбарго на поставку вооружений в Ливию, согласованное на конференции – ред.) должны быть реализованы, для этого нужен наблюдательный механизм, при обстоятельствах, если будут нарушения, в крайнем случае, нужно иметь возможность воздействовать военными средствами - кто это будет делать? Это все неотвеченные вопросы", - заявил немецкий дипломат.
Он добавил, что говорить о каких-то надзорных органах сложно, потому что в Ливии "в настоящее время нет ничего, за чем можно было бы наблюдать".
"В настоящее время у нас есть только перемирие, нет согласованного режима прекращения огня. Это, честно говоря, слабое место существующего положения. Обе противоборствующие стороны еще ни разу ни в Москве, ни в Берлине не находились в одном помещении. Сначала нужно свести их", - пояснил Ишингер.
Он также выразил сомнение в том, что по итогам встреч в Берлине премьер-министр ПНА Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар "убеждены, что военными средствами они не могут решить конфликт в свою пользу".
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"Можно спросить, разделяет ли генерал Хафтар убежденность канцлера в том, что военного решения нет. Увидим в следующие дни и недели при попытках реализовать берлинский документ. Это будет крайне сложно", - считает Ишингер, добавив, что обязующим для всех участников берлинский документ может стать только в том случае, если "будет обеспечена возможность реализовать, согласно статье 7 хартии ООН, соответствующую резолюцию СБ ООН".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеВольфганг ИшингерСовет Безопасности ООНЕвросоюзЛивияООНВ мире
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