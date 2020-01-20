СМИ более 170 стран мира будут освещать новогодний гала-концерт в КНР

МОСКВА, 20 янв - " Проект "Россия-Китай: Главное . Свыше 460 СМИ из более чем 170 стран и регионов мира планируют освещать китайский новогодний гала-концерт, посвящённый году Крысы.

"Новогодний гала-концерт 2020 года", подготовленный Медиакорпорацией Китая, будет представлен публике в ночь с 24 по 25 января – в канун Нового года по традиционному китайскому лунному календарю. В программах концерта, полных множества креативных идей, применяются самые разные высокие технологии и новые подходы – этот факт привлёк пристальное внимание множества международных средств массовой информации.

Предстоящую новогоднюю программу будут транслировать несколько сотен зарубежных телеканалов, площадок новых медиа и кинотеатров. Среди них около 280 зарубежных СМИ из США, Великобритании, Японии, Бразилии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Таиланда, Лаоса и других стран будут частично или же полностью транслировать это праздничное шоу.

Помимо этого, многоязычная версия гала-концерта Медиакорпорации Китая в формате фильма будет показана на телеканалах и даже выйдет на экраны кинотеатров более чем 20 стран мира – Италии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Индии и др.

Масштабно участвует в трансляции Россия. 24 января в Санкт-Петербурге на площадке российско-китайского бизнес-парка состоится прямая трансляция новогоднего гала-концерта из Китая – организаторы рассчитывают принять несколько тысяч зрителей. В ходе мероприятия российская аудитория сможет лучше познакомиться с традициями и обычаями празднования традиционного китайского Нового года.

Новогодние гала-концерты проводятся с 1983 года – это неотъемлемая часть культурной программы каждой китайской семьи, включая этнических китайцев за рубежом, когда жители и граждане Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник. Это своего рода аналог российского новогоднего "Голубого огонька" и прочих новогодних концертов.