В школах двух улусов Якутии из-за морозов отменили занятия

"По информации управления образования Оймяконского улуса, 20 января актированный день объявлен в семи школах, где частично отменены занятия для 590 детей. В двух наслегах Оймяконья утром зарегистрировано минус 56 градусов. Здесь не учатся с 1 по 11 классы. В остальных пяти школах из-за низких температур занятия отменены для учащихся с 1 по 5, а также с 1 по 9 классы. Что касается Верхоянского района, пока нет точных данных, но по причине минус 48 градусов мороза здесь не учатся дети с первого по шестые классы", – рассказали в пресс-службе ведомства.