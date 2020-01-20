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В школах двух улусов Якутии из-за морозов отменили занятия
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РИА Новости

В школах двух улусов Якутии из-за морозов отменили занятия

10:49 20.01.2020
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСильные морозы в Якутии
Сильные морозы в Якутии
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Сильные морозы в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Почти 600 детей не учатся в Оймяконском улусе Якутии: из-за сильных морозов частично отменены уроки для учащихся семи школ, аналогичная ситуация и в Верхоянском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
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Как отметили в минобразования, в понедельник сильные морозы послужили причиной отмены занятий в школах Оймяконского и Верхоянского районов.
"По информации управления образования Оймяконского улуса, 20 января актированный день объявлен в семи школах, где частично отменены занятия для 590 детей. В двух наслегах Оймяконья утром зарегистрировано минус 56 градусов. Здесь не учатся с 1 по 11 классы. В остальных пяти школах из-за низких температур занятия отменены для учащихся с 1 по 5, а также с 1 по 9 классы. Что касается Верхоянского района, пока нет точных данных, но по причине минус 48 градусов мороза здесь не учатся дети с первого по шестые классы", – рассказали в пресс-службе ведомства.
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