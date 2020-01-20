В Госдуме прокомментировали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
Парламентарий назвал инициативу "очень своевременной и полезной".
"Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан", - отметил парламентарий в комментарии RT.
Он указал на то, что особенно важной инициатива станет для малообеспеченных людей, поскольку для них коммунальные платежи составляют довольно существенную часть бюджета.
Ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил "Известиям" , что законопроект, предусматривавший отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ, могут внести на рассмотрение депутатов уже до конца февраля.
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