В Индонезии в результате обрушения моста погибли девять человек

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Девять человек погибли, 17 ранены в результате обрушения подвесного моста на индонезийском острове Девять человек погибли, 17 ранены в результате обрушения подвесного моста на индонезийском острове Суматра , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на экстренные службы.

Как передает агентство, проливные дожди привели к внезапным наводнениям, которые спровоцировали обрушение моста в провинции Бенкулу в воскресенье в 15.00 по местному времени (11.00 мск).

"Мы обнаружили девять жертв обрушения моста. Все они были мертвыми", - заявил глава поисково-спасательного управления провинции Абдул Малик. Он также добавил, что один человек числится пропавшим без вести.

В поисках приняли участие более 100 спасателей, солдаты, полицейские, сотрудники Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям и волонтеры. Спасатели работали на резиновых лодках и надувных с жестким корпусом, однако сильное течение реки затруднило поиски.