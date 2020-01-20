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В Индонезии в результате обрушения моста погибли девять человек
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РИА Новости

В Индонезии в результате обрушения моста погибли девять человек

10:45 20.01.2020 (обновлено: 10:47 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Девять человек погибли, 17 ранены в результате обрушения подвесного моста на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на экстренные службы.
Как передает агентство, проливные дожди привели к внезапным наводнениям, которые спровоцировали обрушение моста в провинции Бенкулу в воскресенье в 15.00 по местному времени (11.00 мск).
"Мы обнаружили девять жертв обрушения моста. Все они были мертвыми", - заявил глава поисково-спасательного управления провинции Абдул Малик. Он также добавил, что один человек числится пропавшим без вести.
В поисках приняли участие более 100 спасателей, солдаты, полицейские, сотрудники Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям и волонтеры. Спасатели работали на резиновых лодках и надувных с жестким корпусом, однако сильное течение реки затруднило поиски.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о возможных избыточных ливнях в нескольких частях страны в январе и феврале.
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
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