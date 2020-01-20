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Саратовский аэропорт "Гагарин" стал узловым
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РИА Новости

Саратовский аэропорт "Гагарин" стал узловым

10:35 20.01.2020
827
© РИА Новости / Филипп Кочетков / Перейти в фотобанкАэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Аэропорт Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Филипп Кочетков
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Саратовский аэропорт "Гагарин" получил статус узлового, что позволит ему расширить маршрутную сеть, в том числе с использованием субсидирования, сообщил в понедельник секретариат заместителя председателя правительства области Василия Разделкина.
"Постановлением правительства РФ аэропорт "Гагарин" города Саратова включен в перечень узловых аэропортов… Статус узлового позволит расширить маршрутную сеть аэропорта "Гагарин", в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в аэропорты, расположенные на территории разных субъектов РФ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в перечень узловых аэропортов входят воздушные гавани 20 городов России.
"Присвоение аэропорту "Гагарин" статуса узлового - это важный шаг в развитии качества инфраструктуры авиаперевозок в нашем регионе, ведь вместе с этим появляются новые возможности, экономически более выгодные условия для перевозчиков. В дальнейшем это ожидаемо скажется и на увеличении маршрутов, и на цене билетов для пассажиров", - цитирует слова Разделкина его секретариат.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 20 августа по 31 декабря 2019 года пассажиропоток воздушной гавани составил 257 тысяч 582 пассажира, что на 46% выше загрузки старого аэропорта "Саратов-Центральный" за аналогичный период 2018 года. Уточняется, что полеты из "Гагарина" в прошлом году на регулярной основе выполняли семь авиакомпаний по шести регулярным направлениям.
Согласно расписанию рейсов на текущий год, из "Гагарина" можно улететь в Москву, Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут, а в летний период в этот список добавятся также Симферополь, Анталья, Салоники и Энфида.
Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка Саратовского района в 30 километрах от Саратова. "Гагарин" стал вторым в новейшей истории России построенным с нуля крупным аэропортом. Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось с 20 августа 2019 года, после чего старый аэропорт закрыли. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявлял РИА Новости, что аэропорт планирует в ближайшие три года практически удвоить пассажиропоток, доведя его до уровня более 1 миллиона человек в год.
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Аэропорт "Гагарин"Виктор ВексельбергСаратовская областьОбщество
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