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РФПИ в Давосе проведет более 30 встреч с международными партнерами
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РИА Новости

РФПИ в Давосе проведет более 30 встреч с международными партнерами

10:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) во главе с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым примет участие в юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме и проведет более 30 встреч с международными партнерами, говорится в сообщении фонда.
ВЭФ пройдет 21-24 января 2020 года в городе Давос, Швейцария.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Вчера, 09:36
Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе
"Запланировано проведение более 30 встреч представителей фонда с существующими и потенциальными партнерами фонда из Ближнего Востока, Азии, США и Европы", - отметили в РФПИ. Дмитриев примет участие в сессиях East Tech West и Strategic Outlook: Russia. Он расскажет о новых перспективных направлениях инвестиций в Россию, а также поделится опытом РФПИ в реализации масштабных инвестиционных проектов - с 2011 года фонд совместно с партнерами инвестировал более 30 миллиардов долларов в экономику России.
В 2019 году РФПИ и партнеры проинвестировали свыше 365 миллиардов рублей в более чем 20 проектов в России. Суверенные фонды и зарубежные стратегические инвесторы отмечают высокий потенциал российской экономики и привлекательную доходность инвестиций в российские проекты.
"Всемирный форум в Давосе является наиболее представительной мировой площадкой для диалога российских и зарубежных бизнес-кругов, которые в прошлом году демонстрировали значительный рост интереса к инвестициям в РФ", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.
"По итогам 2019 года мы увидели кратный рост прямых иностранных инвестиций в Россию, также ожидаем их значительного увеличения в 2020 году. Зарубежные инвесторы в прошлом году вложили в государственные долговые бумаги РФ рекордные за всю историю наблюдений 22,2 миллиарда долларов. Рост фондового индекса российского рынка MCSI Russia составил 53% в 2019 году, курс рубля к доллару укрепился на 12,5%, что является лучшим показателем среди валют развивающихся экономик", - добавил Дмитриев.
"В 2020 году РФПИ продолжит активную работу над привлечением новых инвесторов в российские проекты, в том числе, в регионы РФ, благодаря работе Центра привлечения инвестиций в регионы России. В ходе форума мы обсудим с коллегами дальнейшие усилия для укрепления взаимного доверия и сотрудничества, поиска новых направлений инвестирования", - заявил он.
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
17 января, 20:40
Орешкин посетит форум в Давосе
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияДавосЭкономика
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