РФПИ в Давосе проведет более 30 встреч с международными партнерами

ВЭФ пройдет 21-24 января 2020 года в городе Давос, Швейцария.

"Запланировано проведение более 30 встреч представителей фонда с существующими и потенциальными партнерами фонда из Ближнего Востока, Азии, США и Европы", - отметили в РФПИ. Дмитриев примет участие в сессиях East Tech West и Strategic Outlook: Russia. Он расскажет о новых перспективных направлениях инвестиций в Россию, а также поделится опытом РФПИ в реализации масштабных инвестиционных проектов - с 2011 года фонд совместно с партнерами инвестировал более 30 миллиардов долларов в экономику России.

В 2019 году РФПИ и партнеры проинвестировали свыше 365 миллиардов рублей в более чем 20 проектов в России. Суверенные фонды и зарубежные стратегические инвесторы отмечают высокий потенциал российской экономики и привлекательную доходность инвестиций в российские проекты.

"Всемирный форум в Давосе является наиболее представительной мировой площадкой для диалога российских и зарубежных бизнес-кругов, которые в прошлом году демонстрировали значительный рост интереса к инвестициям в РФ", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.

"По итогам 2019 года мы увидели кратный рост прямых иностранных инвестиций в Россию, также ожидаем их значительного увеличения в 2020 году. Зарубежные инвесторы в прошлом году вложили в государственные долговые бумаги РФ рекордные за всю историю наблюдений 22,2 миллиарда долларов. Рост фондового индекса российского рынка MCSI Russia составил 53% в 2019 году, курс рубля к доллару укрепился на 12,5%, что является лучшим показателем среди валют развивающихся экономик", - добавил Дмитриев.