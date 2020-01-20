В Ростове-на-Дону открыли факультет по обучению городских ветеринаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Донской государственный технический университет открыл первый в России факультет, который будет готовить специалистов по болезням домашних питомцев, сообщает пресс-служба вуза.
Новый факультет получил название "Биоинженерия и ветеринарная медицина".
"Учебное подразделение займется подготовкой городских ветеринарных врачей - специалистов по болезням домашних питомцев. Студенты будут осваивать учебную программу под руководством профессорского состава опорного вуза и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Образовательная программа по направлению "Ветеринария" будет состоять из трех блоков. В течение первых двух лет студентам предложат изучить общеветеринарные предметы - анатомию, физиологию, зоогигиену, гистологию, цитологию. На третьем курсе будущие ветврачи освоят навыки клинической диагностики, оперативной хирургии, фармакологии, а на последних курсах приступят к углубленному изучению клинических профильных дисциплин.
4 сентября 2019, 15:50Нижегородские ветеринары спасли белого питона, сделав змее кесарево сечение