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В Ростове-на-Дону открыли факультет по обучению городских ветеринаров
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону открыли факультет по обучению городских ветеринаров

10:30 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВетеринары выполняют медицинские процедуры с собакой
Ветеринары выполняют медицинские процедуры с собакой
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Ветеринары выполняют медицинские процедуры с собакой. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Донской государственный технический университет открыл первый в России факультет, который будет готовить специалистов по болезням домашних питомцев, сообщает пресс-служба вуза.
Новый факультет получил название "Биоинженерия и ветеринарная медицина".
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"Учебное подразделение займется подготовкой городских ветеринарных врачей - специалистов по болезням домашних питомцев. Студенты будут осваивать учебную программу под руководством профессорского состава опорного вуза и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Образовательная программа по направлению "Ветеринария" будет состоять из трех блоков. В течение первых двух лет студентам предложат изучить общеветеринарные предметы - анатомию, физиологию, зоогигиену, гистологию, цитологию. На третьем курсе будущие ветврачи освоят навыки клинической диагностики, оперативной хирургии, фармакологии, а на последних курсах приступят к углубленному изучению клинических профильных дисциплин.
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Донской государственный технический университетРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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